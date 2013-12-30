Киевским бюджетникам обещают полностью выплатить зарплаты до Нового года

Работникам бюджетных учреждений Киева в течение сегодняшнего и завтрашнего дней выплатят заработную плату и муниципальные надбавки в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности председателя КГГА Анатолий Голубченко, информируя о ситуации в столице относительно расчетов с работниками бюджетной сферы, коммунальных предприятий.

"Сегодня вечером, 30 декабря, то есть по состоянию на сейчас, мы проплатили всем коммунальным предприятиям и бюджетным учреждениями полностью заработную плату. За исключением того, что на этот момент не проплатили еще только “Киевпасстрансу” зарплату за ноябрь и 10 дней декабря”, - уточнил Голубченко.

В то же время он прибавил, что уже дал поручение генеральному директору “Киевпасстранса” Николаю Ламбуцкому “всю ночь работать, выписывать платежки, чтобы завтра на карточку каждого работника должна быть зачислена заработная плата”.

Голубченко подчеркнул, что выплаты стали возможны благодаря вмешательству Президента Украины и его поручению правительству.

“Мы получили дополнительно финансирование со вторника, когда была сессия Киевсовета, 254 млн. грн”, - отметил Голубченко.

По его словам, благодаря этим средствам удалось выплатить все муниципальные надбавки врачам и учителям, а также будет выплачена зарплата работникам “Киевпасстранса”, которую задолжали за ноябрь и полностью закроют декабрь.

Голубченко отметил, что власти города в этом году даже не рассчитывали на то, что удастся зарплату за декабрь выплатить до Нового года.

Он также подчеркнул, что сейчас Госказначейство работает, и все средства на зарплатные карточки должны быть перечислены до конца завтрашнего дня.

По словам Голубченко, могут не успеть только с выплатой в эти дни зарплат наличными.

В конце пресс-конференции Голубченко выразил благодарность Президенту, который уделил особое внимание Киеву, а также правительству, и прибавил, что будет со своей стороны делать все для того, чтобы такое особое внимание всегда уделялось столице.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря секретарь Киевсовета Галина Герега заявила, что из-за срыва оппозиционерами сессии Киевсовета бюджетники города (медики и педагоги) не смогут получить муниципальные надбавки за последние месяцы этого года, а работникам “Киевпасстранса” не будет выплачен долг по зарплате.

На следующий день, 25 декабря, Президент Украины Виктор Янукович уверил, что вопрос выплаты зарплаты работникам бюджетной сферы Киева будет решен.

«Мы выйдем из этой ситуации... Мы сделаем все, чтобы эти выплаты были сделаны своевременно. Несмотря на эти препятствия, которые есть, мы обязаны этот вопрос решить», - сказал Янукович и дал соответствующие поручения Кабмину.

После этого Кабмин выделил для бюджета Киева 254,7 млн. грн на оплату труда работников бюджетных учреждений.