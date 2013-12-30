Золото дешевеет на фоне восстановления экономик ведущих стран мира

Стоимость золота снижается в ходе торгов понедельника на фоне восстановления экономик ведущих стран мира, свидетельствуют данные бирж, передает Прайм.

Февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на 8,8 доллара, или на 0,73%, - до 1205,20 доллара за тройскую унцию.

"Мы наблюдаем укрепление экономик и отсутствие высокой инфляции. Рынки избавились от страха", - заявил агентству Bloomberg главный дилер Integrated Brokerage Services в Чикаго Фрэнк Макги.

Большинство аналитиков отмечает, что золото в текущем году сильно снизилось в цене, а многие эксперты полагают, что оно потеряло статус надежного актива. С января цена драгметалла сократилась на 29%. Ожидается, что оно продемонстрирует самое сильное снижение цены с 1981 года.