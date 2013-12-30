Минфин привлек в госбюджет 2,5 млрд грн и 219,7 млн долл.

Министерство финансов Украины в понедельник, 30 декабря, привлекло в государственный бюджет 2,475 млрд грн и 219,654 млн долл. на плановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, наибольшая доля средств в национальной валюте на 1,715 млрд грн привлечена в результате размещения 7-летних облигаций под 14,30% годовых по единственной поданной заявке. Также Минфин привлек 710,941 млн грн в результате размещения 5-летних облигаций под 14,25% годовых по единственной поданной заявке и 49,843 млн грн в результате размещения облигаций на 23 дня под 5% годовых по единственной поданной заявке.

Все средства в иностранной валюте привлечены в результате размещения облигаций в долларах США сроком обращения 23 дня под 5% годовых в результате удовлетворения трех поданных заявок.

Как отмечается в сообщении, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 4,231 млрд грн (по курсу НБУ), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 24 декабря привлек в госбюджет 99,957 млн долл., 19 декабря - 183,799 млн долл. и 51,160 млн евро, 17 декабря - 129,944 млн долл. и 707,448 млн грн, 10 декабря - 49,977 млн долл. и 355,488 млн грн, 3 декабря - 1,430 млрд грн и 49,936 млн долл., 9 декабря - 2,212 млрд грн.

По состоянию на 30 декабря 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 247,652 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 144,852 млрд грн, в собственности банков - 78,488 млрд грн, нерезидентов - 11,970 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 30 декабря, с начала года в госбюджет поступило 150,513 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 79,804 млрд грн, на обслуживание госдолга - 31,687 млрд грн.

В 2012 году Минфин в результате аукционов по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года ранее составлял 483 млрд грн (30-31% ВВП), 19 декабря Верховная Рада Украины внесла изменения в закон и повысила этот предельный уровень на 19,396 млрд грн.