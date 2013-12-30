Дефицит госбюджета в январе-ноябре вырос на 13%

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-ноябре 2013 года составил 46,502 млрд грн, что на 12,81% больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 41,222 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за январь-ноябрь текущего года составил 40,836 млрд грн, что на 6,921 млрд грн, или на 20,41% превышает дефицит за аналогичный период прошлого года в 33,915 млрд грн. Информация по общему фонду госбюджета не сообщается.

За указанный период поступления в госбюджет Украины составили 308,807 млрд грн, что на 3,166 млрд грн, или 1,04% больше показателя за аналогичный период 2012 года. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за отчетный период составила 402,224 млрд грн, что на 6,893 млрд грн, или 1,74% больше показателя за январь-ноябрь 2012 года. Против января-ноября 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета в январе-октябре т.г. выросли на 7,179 млрд грн, или на 2,77% - до 266,429 млрд грн.

Кассовые расходы госбюджета за одиннадцать месяцев 2013 года составили 354,179 млрд грн, что на 3,43%, или на 11,729 млрд грн больше показателя за аналогичный период 2012 года. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета Украины за январь-ноябрь т.г. составила 441,881 млрд грн, что на 4,02%, или на 17,080 млрд грн больше показателя за январь-ноябрь прошлого года. Информация о кассовых расходах общего фонда госбюджета за 11 месяцев т.г. не сообщается.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины в январе-октябре 2013 года составил 40,822 млрд грн, что в 1,2 раза больше также дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 33,203 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн. 19 декабря Верховная Рада Украины внесла изменения в закон и повысила предельный уровень бюджетного дефицита на 19,396 млрд грн.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает усиление фискального давления в Украине и прогнозирует рост дефицита госбюджета до 6,5-7% ВВП по итогам текущего года.