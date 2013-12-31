Центры обслуживания налогоплательщиков будут работать в дежурном режиме 2-4 и 6 января

Центры обслуживания налогоплательщиков в новогодние и рождественские праздничные дни будут работать в дежурном режиме 2, 3, 4 и 6 января 2014 года, но будут закрыты 1,5 и 7 января, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Для удобства плательщиков и создания комфортных условий при представлении налоговой отчетности 2, 3, 4 и 6 января 2014 года Центры обслуживания налогоплательщиков будут работать в дежурном режиме. Получить консультационные услуги плательщики смогут с 9.00 до 16.00», - говорится в сообщении.

При этом подразделения таможенного оформления, для которых установлен круглосуточный режим работы, в праздничные дни будут работать в обычном режиме, а таможенные посты Миндоходов будут работать по отдельному графику, информацию о которых можно узнать у оперативных дежурных. Также круглосуточно будут работать сервисы министерства, но в режиме интерактивного автоответчика.

Как сообщал УНИАН, выходные дни на Новый 2014 год и Рождество в связи с переносом рабочих дней согласно распоряжению Кабинета министров продлятся семь дней: с 1 по 7 января 2014 года, при этом отрабатывать эти дни придется в субботы 11 и 25 января, а также 8 февраля.