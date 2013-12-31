ЕС предлагает Украине доступ к своему рынку без ущерба для торговли с Россией - заявление

Европейский Союз предлагает Украине доступ на рынок ЕС без ущерба для традиционной торговли или сотрудничества с Россией, говорится в заявлении Представительства Европейского Союза в Украине, текстом которого располагает УНИАН.

«Углубленная зона свободной торговли с ЕС предлагает Украине доступ на европейский рынок без вреда для традиционной торговли или сотрудничества с Россией, - говорится в заявлении. - Так же как и большие компании ЕС продают свою продукцию на разных рынках по всему миру, украинские производители могли бы и дальше продавать свои товары на российском рынке, одновременно подыскивая новые возможности на общем рынке ЕС, который представляет собой более 22% мировой экономики».

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В представительстве ЕС отметили, что ассоциация с ЕС может быть выгодна всем сторонам, и опыт стран Центральной Европы это наглядно доказывает. «Экономики выросли и привлекли иностранные инвестиции, одновременно стимулируя и внутренние инвестиции. Выросла конкурентоспособность и позволила нарастить торговлю, а открытые рынки сделали экономики стран менее уязвимыми к потрясениям», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 21 ноября решил прекратить работу над подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС. Запланированное на конец ноября подписание соглашения на саммите в Вильнюсе не состоялось, что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

13 декабря Президент Украины Виктор Янукович заявил, что соглашение с ЕС было подготовлено с нарушением национальных интересов, поэтому ответственные за его разработку будут отстранены или вообще уволены. В то же время уже 26 декабря Янукович заявил, что ожидает от правительства и Верховной Рады тесного взаимодействия в ходе ведения переговорного процесса относительно подготовки Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.