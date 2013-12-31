Годовая инфляция в России составила 6,5%

Инфляция в России в декабре составила 0,5%. В целом в 2013 г. годовая инфляция снизилась до 6,5% против 6,6% в 2012 г., 6,1% в 2011 г. и 8,8% в 2009 и 2010 гг., сообщают Вести Экономика со ссылкой на Росстат.

"По предварительным данным, полученным на основании еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг в 271 городе России, индекс потребительских цен в декабре 2013 г. составит 100,5%, за период с начала года - 106,5%", - отмечает Росстат.

Окончательные данные об инфляции ведомство предоставит 9 января 2014 г.

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По подсчетам Росстата, продукты питания в 2013 г. подорожали на 7,3% (7,5% в 2012 г.), непродовольственные товары - на 4,5% (5,2% в 2012 г.), услуги - на 8% (7,3% в 2012 г.).

Официальный прогноз правительства по инфляции на 2014 г. составляет 4,5-5,5%, целевой прогноз Минэкономразвития - 4,8%. Банк России в 2014 г. намерен удержать инфляцию на уровне 5%.