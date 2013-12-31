Финансирование МВД не увеличили, а урезали - УСО

В Министерстве внутренних дел Украины опровергают информацию об увеличении в следующем году финансирования потребностей ведомства на 2,1 млрд грн и заявляют об уменьшении ассигнований более чем на 23 млн грн.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в прошлом году для ведомства показатель бюджета по общему фонду был утвержден на уровне 13 млрд 407,3 млн грн, при этом еще 2 млрд 490,2 млн. предусматривалось для финансирования Государственной пограничной службы Украины. В целом этот показатель составил 15 млрд 897,5 млн грн.

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В новом же году для МВД вместе с Госпогранслужбой, деятельность которой координируется министром внутренних дел в соответствии с указом Президента, запланировано выделить по общему фонду 15 млрд 874,1 млн грн, из которых 2 млрд 417,2 млн грн составит финансирование Госпогранслужбы.

"Таким образом, объем расходов по общему фонду, по сравнению с 2013 годом, уменьшен на 23,4 млн гривень", - отметили в МВД.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря на пресс-конференции в УНИАН председатель профсоюза Национальной академии наук Украины Анатолий Широков заявил, что НАН обеспокоена недостаточным финансированием учреждения в 2014 году, в связи с чем научные сотрудники намерены просить правительство Украины пересмотреть и увеличить суммы, предусмотренные в госбюджете, которые необходимы на минимальные научные потребности академии.

По его данным, действующая власть в 2014 году планирует выделять средства преимущественно на функционирование правоохранительных органов, а не на развитие науки.

“Милиции добавляют два миллиарда, СБУ - вдвое за пять лет увеличили финансирование... Это полицейское государство, где до науки, если честно, нет дела”, - сказал Широков.