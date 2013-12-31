Поляки планируют потратить на празднование Нового года более 3 млрд долл. - опрос

Варшава. Жители Польши в этом году планируют потратить на празднование Нового года около 3,2 млрд долл., что на 5% больше, чем годом ранее, и составляет почти 70% среднемесячных объемов розничной торговли в стране в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом свидетельствует опрос аудиторской компании KPMG и данные польского Государственного комитета статистики GUS.

В прошлом году объем розничной торговли в Польше, которая является шестой крупнейшей экономикой в Евросоюзе, составил 56,3 млрд долл., или 4,7 млрд долл. в среднем в месяц (по текущему курсу 1 долл. = 3 злотых).

KPMG, который в рамках своего исследования в декабре опросил 1015 человек, отметил, что расходы на празднование Нового года в Польше в этом году увеличатся, главным образом, за счет обеспеченных поляков.

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"Рост, в первую очередь, обеспечит растущая популярность выездов на празднование Нового года среди обеспеченных потребителей. Общая сумма, которую планируется потратить на поездки в стране, увеличилась на 29%, а на заграничные - на 77%", - отмечается в результатах исследования.

Согласно опросу KMPG, на поездки в Польше и за границу на Новый год поляки намерены потратить около 500 млн долл.

Большую часть новогодних расходов - 1,4 млрд долл., или более 40% от всех расходов - составят суммы на продукты питания и безалкогольные напитки, также в число наибольших затрат вошли расходы на алкоголь и на оплату за вход на новогодние банкеты: по почти 300 млн долл.

KMPG отметил, что в среднем польская семья намерена потратить на празднование Нового года около 220 долл., что на 100 долл. меньше, чем на Рождество, которые поляки отмечали 24-26 декабря.

По данным GUS, средняя зарплата до налогообложения в Польше в ноябре текущего года составила 1,3 тыс долл., или около 900 долл. "чистыми" на руки.

Почти 60% опрошенных KMPG поляков планируют встретить 2014 года в кругу близких.

"На частной вечеринке Новый год встретят 13%, в клубе или другом заведении - 7%, выезд за границу планирует 5% анкетированных. В эту последнюю группу входят, в частности, граждане с более высокими заработками", - отметили в KPMG.

Рост расходов на празднование Нового года перекрыл инфляцию в Польше, которая, по последним данным, в ноябре в годовом выражении составила 0,6%.

В KPMG добавили, что на празднование Рождества, Нового года и зимние каникулы поляки планируют потратить 9,3 млрд долл., отметив, что больше всего жители Польши традиционно тратят на Рождество - почти 5 млрд долл.

Справка УНИАН. Входящая с 2004 года в Евросоюз 38-ми миллионная Польша является крупнейшим непосредственным западным соседом Украины. В прошлом году по уровню номинального ВВП составившему, по данным МВФ, почти 490 млрд долл., заняла 24 место в мире.