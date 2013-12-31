За год золото подешевело на 28%

Цены на золото завершают уходящий год сильнейшим падением за три десятилетия на фоне улучшения мировой экономики.

Об этом сообщают Вести Экономика со ссылкой на Bloomberg.

Снижение цен на золото в этом году произошло впервые с 2000 г. Падение за этот год составило 28%. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале упала к 16:00 мск во вторник на бирже в Нью-Йорке на $0,6 (0,07%) до $1203 за тройскую унцию.

Цены на серебро, в свою очередь, упали за уходящий год на 36%. К вышеуказанному времени мартовский фьючерс на серебро подешевел на $0,14 (0,69%) до $19,48 за унцию.

Читайте также: Великобритания увеличила экспорт золота в 10 раз

Инвесторы теряют веру в драгоценный метал, в то время как мировая экономика восстанавливается.

"Инвесторы решили временно отказаться от драгметаллов, ожидая, что политика стимулирования экономики западных центральных банков приведет к инфляции в обозримом будущем", - сказал главный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер.