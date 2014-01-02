Президент Армении уверен, что страна в 2014 году станет полноправным членом ТС

Президент Армении Серж Саргсян в новогоднем телеобращении выразил уверенность в том, что республика в 2014 году станет полноправным членом Таможенного союза, передает РИА «Новости».

По его словам, в 2013 году самым важным была глубоко осознанная работа, направленная на экономический подъем и повышение уровня безопасности Армении.

"Мы еще более углубили экономическое, политическое и военное сотрудничество Армении с Российской Федерацией, а в наступающем году, уверен, станем полноправным членом Таможенного союза. Армения создает новую реальность, в которой будет более защищенной и более конкурентоспособной", - сказал Саргсян.

По итогам переговоров президентов Армении и РФ в сентябре закавказская республика заявила о намерении вступить в ТС. В начале декабря Армения получила скидку на самые чувствительные для нее позиции российского экспорта: газ, нефтепродукты и алмазы.

"Дорожная карта" о вступлению Армении в ТС была утверждена 24 декабря. По расчетам, вступление Армении в ТС даст в двухлетней перспективе прибавку в 4-4,5 процентных пунктов к ежегодному росту ВВП.