Латвия стала восемнадцатым членом еврозоны

С 1 января 2014 года Латвия официально вступила в еврозону.

Она стала восемнадцатым членом группы, объединяющей страны Евросоюза, официальной валютой которых является евро, передает Русская служба Би-Би-Си.

Латвии недавно удалось выйти из финансового кризиса и стать самой быстроразвивающейся экономикой ЕС.

Эксперты отмечают, что многие латвийцы воспринимают вступление в еврозону со скепсисом, так как некоторые члены блока были вынуждены просить финансовой помощи после кризиса 2009 года.

В то же время сторонники этого шага заявляют, что он должен укрепить связи страны с западной Европой и снизить зависимость Латвии от России.

Подготовка к вступлению в еврозону ведется в Латвии еще с 2004 года, а закон о порядке введения евро был принят сеймом 13 января 2013 года.