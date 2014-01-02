Индия приняла "исторический" законопроект о борьбе с коррупцией

Президент Индии Пранаб Мукерджи подписал названный СМИ и экспертами "историческим" законопроект, в соответствии с которым будет создано агентство по расследованию обвинений в коррупции в отношении чиновников, в том числе министров, депутатов и даже, в ряде случаев, премьер-министра. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информагентство PTI, которое цитирует правительственные источники.

В декабре законопроект, известный под названием "Локпал билль", был принят в обеих палатах парламента Индии - его поддержали как правящая коалиция, так и оппозиция. После того как его подписал Мукерджи, законопроект обрел силу закона.

В соответствии с "биллем" члены нового антикоррупционного агентства ("локпал") не должны принадлежать ни к одной из политических партий. Омбудсмены будут назначаться комиссией в составе премьера, лидера оппозиции нижней палаты парламента и председателя Верховного суда Индии. Агентство сможет расследовать обвинения в коррупции даже в отношении офиса главы правительства. При этом оно не будет заниматься неправительственными организациями. Максимальное наказание для приговоренных по новому закону составит 10 лет лишения свободы. Антикоррупционные структуры в течение года должны быть созданы во всех штатах страны.

Правящий в Индии Объединенный прогрессивный альянс (Индийский национальный конгресс и его союзники) подвергается серьезной критике из-за целого ряда коррупционных скандалов, в том числе в сфере поставок из-за рубежа военной техники и распределения прав на добычу угля в стране.