Недобор средств в госбюджет 2013 года составил более 32 млрд грн – Пинзеник

Оперативные показатели выполнения государственного бюджета на 2013 год свидетельствуют о недоборе средств доходной части в объеме более 32 млрд грн.

Об этом экс-министр финансов, народный депутат от партии «УДАР» Виктор Пинзеник заявил в комментарии, переданном УНИАН пресс-службой «УДАРа».

«При утвержденной цифре доходов общего фонда госбюджета в 323,9 млрд грн, предварительные данные на 31 декабря свидетельствуют о том, что получено 291,5, то есть на 32,4 млрд грн меньше. Вместо запланированного роста доходов на 12,2%, прирост составил всего 1%», - сказал Пинзеник.

По его информации, органы налоговой службы уменьшили поступления на 1,9%, таможенной – на 3,5%.

«В то же время рекордные перечисления осуществил Национальный банк Украины - 28,3 млрд грн, что на 20% больше прошлогоднего показателя», - подчеркнул Пинзеник, добавив, что по итогам года именно НБУ обеспечил порядка 10% всех поступлений общего фонда госбюджета.

Одновременно эксперт напомнил, что накануне Нового года большинство парламента одобрило закон, корректирующий госбюджет, уменьшив доходы на 19,4 млрд грн - до 304,5 млрд грн, приблизив таким образом все цифры к показателям «выполнения бюджета».

«Такими арифметическими манипуляциями можно только «улучшить цифру, но нельзя улучшить реальную, очень непростую бюджетную ситуацию», - отметил Пинзеник.

Он также выразил опасения, что, несмотря на всю сложность бюджетной ситуации и долговых вызовов, правительство не спешит решать проблемы в уже наступившем году. Свидетельством тому служит проект бюджета на 2014 год, в котором власти и далее планируют кормить людей «мыльными пузырями».

«Панируя рост доходов почти на 20%, правительство не только втягивает страну в многомиллиардные долги, но и ставит под угрозу финансирование бюджетных секторов», - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее Пинзеник прогнозировал дефицит бюджета 2013 года в объеме не менее 100 млрд грн, который мог быть покрыт преимущественно «банальным влезанием в новые долги». При этом Пинзеник выражал обеспокоенность участием Нацбанка в бюджетном процессе. По мнению финансиста, сама по себе такая тенденция крайне тревожна.

В то же время Пинзеник призвал не связывать происходящее в экономике с политическим противостоянием.

«Это ответственность правительства, которое подготовило нереальный бюджет, которое не обеспечило реальных источников финансирования и которое привело к критическому росту долгов», - отметил парламентарий.