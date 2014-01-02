Беларусь начнет погашать российский кредит на 450 млн долл. в 2017 году

Россия предоставит Беларуси кредит в 450 млн долл., погашение которого начнется в январе 2017 года, следует из распоряжения, размещенного на сайте Кабмина в четверг, передает «Газета.Ru».

В конце декабря министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия предоставит Беларуси из своего федерального бюджета на 2014 год 450 млн долл. в качестве кредита под 4% годовых на десять лет.

«Белорусская сторона погашает использованный кредит путем перевода российской стороне средств в долларах США 14 равными полугодовыми долями 15 января и 15 июля каждого года, первый платеж будет осуществлен 15 января 2017 года», — отмечается в документе Кабмина.

Проценты по кредиту будут начисляться с даты его использования, последняя уплата процентов производится одновременно с последним платежом в погашение основного долга.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина и Беларусь вернут кредит при любых обстоятельствах.

Как сообщал УНИАН, на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов.

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, первый транш в размере трех миллиардов долларов, который получит Киев от покупки РФ украинских евробондов, правительство направит на социальные выплаты.

Кабмин одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долл. и ставкой доходности 5% 19 декабря.

Как сообщил глава Минфина Российской Федерации Антон Силуанов, первый транш в размере 3 млрд долл. от продажи России украинских евробондов Киев получит во вторник, 24 декабря.