В Украине стартовала кампания по декларированию доходов

С 1 января в Украине стартовала кампания по декларированию гражданами доходов, полученных в 2013 году, говорится в сообщении Министерства доходов и сборов Украины, размещенном на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, налоговая декларация о доходах (имущественном состоянии) подается до 1 мая текущего года по месту регистрации налогоплательщика.

«Обязанность подавать годовую декларацию об имущественном состоянии возникает в случае: получения дохода, с которого не был уплачен налог, получения дохода от физлиц, не имеющих статуса налогового агента или субъекта предпринимательства, получения дохода из-за рубежа (иностранного дохода)», - говорится в сообщении Миндоходов.

При этом в министерстве разъяснили, что подавать декларацию не нужно, если доходы получены исключительно от налоговых агентов, а также в случае получения дохода от продажи имущества, но при условии, что налог на доходы был уплачен по факту купли-продажи.

Кроме того, по информации Миндоходов, физлица, имеющие право на налоговую скидку, также могут подать декларацию.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время Миндоходов разрабатывает новую модель декларирования доходов граждан при участии общественного и экспертного сообщества. Концепция системы всеобщего декларирования обнародована на сайте Миндоходов.

В 2013 году объем доходов, полученных гражданами в 2012 году и задекларированных в рамках проведенной декларационной кампании 2013 года, составил, по предварительным данным, 48 млрд грн, что на 11 млрд грн (23%) больше объема доходов, задекларированных годом ранее.

Доходы в размере более 1 млн грн задекларировали 3 тыс. граждан, что на 1 тыс. человек больше, чем в предыдущем году. При этом 4 гражданина задекларировали доходы в объеме более 1 млрд грн. Из них двое проживают в Донецкой области, 1 гражданин – в Тернопольской области и 1 – в Киеве.