Экономика Сингапура за год выросла на 3,7%

Темпы роста экономики Сингапура ускорились в 2013 году, сообщил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лунг, передают Вести.ru.

ВВП страны за истекший год увеличился на 3,7%, что соответствует прогнозу правительства страны, которое ожидало роста экономики от 3,5% до 4%. Большинство экспертов, опрошенных Bloomberg, прогнозировали рост экономики Сингапура на 3,55%.

"Положительные перспективы для экономик стран Азии сохраняются, но в то же время есть проблемы и некоторая напряженность", - заявил премьер страны.

Ускорение экономического роста в Сингапуре было обеспечено восстановлением экономик США и стран Европейского региона, несмотря на рост издержек для бизнеса страны, а также введение ограничений на использование труда иностранных рабочих.

Ли Сянь Лунг подтвердил, что прогноз роста экономики на следующий год сохранен в рамках 2-4%.