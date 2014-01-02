Меркель рассказала о своих приоритетах в рамках третьего срока на посту канцлера ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее приоритетом в рамках третьего срока на посту главы правительства остается снижение дефицита бюджета, а также переход к возобновляемым источникам энергии, сообщают Вести.ru.

"Особенно важным для меня является то, что мы оставим следующему поколению", - отметила Меркель.

Она также отметила, что сотрудничество между Германией с другими странами Европейского союза является необходимым критерием достижения успеха, поскольку темпы развития экономики Германии напрямую связаны с динамикой европейской экономики.

"Прогресс страны зависит от достижений Европы и преодоления последствий долгового кризиса на континенте", - отметила Меркель.

Согласно прогнозу правительства страны валовой внутренний продукт Германии в среднем будет увеличиваться на 1,5% в год до 2018 г.