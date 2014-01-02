Польша повысила размер минимальной зарплаты до 400 евро

Варшава. В Польше с начала текущего года уровень минимальной заработной платы, которую обязан платить работодатель сотруднику за полную ставку в штате, повышен до 400 евро (до налогообложения), что почти на 5% больше, чем было в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, соответствующее распоряжение польского правительства вступило в силу с 1 января текущего года.

После выплаты налогов штатные сотрудники должны получать на руки около 300 евро, что на 12 евро больше, чем годом ранее.

В этом году минимальная зарплата увеличилась меньшими темпами, чем в 2013 году, когда правительство повысило ее почти на 7%.

По данным исследования компании Sedlak & Sedlak, Польша по уровню минимальной зарплаты занимает 12-е место среди 21 страны Европейского Союза, правительства которых устанавливают нижнюю планку обязательных зарплат в стране.

Самая высокая минимальная зарплата в Люксембурге - почти 2 тыс. евро, а самая низка в Румынии – около 150 евро.

Как сообщал УНИАН, по данным Главного управления статистики Польши, в ноябре прошлого года средняя зарплата в Польше после налогообложения составляла около 600 евро (по текущему курсу 1 евро = 4,2 злотого), что вдвое больше, чем было в ноябре в Украине, по данным Государственной службы статистики Украины.

В конце прошлого года Кабмин предлагал установить минимальную зарплату на 2014 год на уровне около 100 евро.

Cправка УНИАН. По данным исследования Академии наук Украины и Государственной службы статистики Украины, для украинцев Польша является второй по популярности (после России) страной, куда они охотнее всего едут на заработки.

По данным этого исследования, в 2009-2011 годах в Польше работало почти 170 тыс. украинцев, что на 50 тыс. больше, чем тремя годами ранее.

Ряд экспертов отмечают, что в Польшу ежегодно едут на работу от 100 до 200 тыс. граждан Украины, которые, как правило, трудятся в сельском хозяйстве, строительстве, ухаживают за пожилыми людьми и маленькими детьми, а также занимаются домашним хозяйством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси размер минимальной зарплаты увеличен до 175 долл.