Японская иена показала худшую динамику с 1979 года

Котировки японской иены в 2013 году показали самую слабую динамику среди основных мировых валют, потеряв почти четверть от своей стоимости за прошедший год, сообщают Вести.ru.

Японская валюта начала 2013 год на уровне 86 иен за доллар, а завершила его на отметке 104,95 иен за доллар – котировки валюты упали на 22%. Для иены это минимальный уровень с сентября 2008 г.

По данным Thomson Reuters, в целом за год японская иена продемонстрировала наиболее слабую динамику по отношению к доллару с 1979 г.: 34 года назад иена потеряла за 12 месяцев 24% от своей стоимости.

Основным фактором ослабления иены стал запуск программы количественного смягчения со стороны Банка Японии. Ежемесячный объем покупок гособлигаций Японии со стороны Центробанка превышает 7 трлн иен (70 млрд долл.).

С началом курса по сокращению объемов покупки активов со стороны ФРС США Банк Японии в 2014 году выйдет на первое место в мире по объему печатания денег.

Ослабление иены повышает конкурентоспособность японских экспортеров и также является одним из основных факторов поддержки для фондового рынка Японии. Однако при этом для страны также растут затраты на импорт энергоносителей. Рост дефицита торгового баланса также является тревожным сигналом для японских властей.