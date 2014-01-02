Азиатские валюты пережили худший год с начала мирового финансового кризиса

В 2013 году азиатские валюты показали самую слабую динамику с начала мирового финансового кризиса 2008 г., так как иностранные инвесторы уходили с развивающихся рынков в ожидании решения Федеральной резервной системы США о сокращении стимулирования, сообщают Вести.ru.

Индонезийская рупия показала самое сильное падение с 2000 г., индийская рупия снижается третий год подряд, а таиландский бат упал до самого низкого уровня с 2010 г.

При этом китайский юань вырос до 20-летнего максимума на фоне оптимизма относительно наращивания усилий правительства по повышение конвертируемости национальной валюты. Также южнокорейская вона росла второй год подряд.

Индекс азиатских валют относительно доллара, рассчитываемый Bloomberg и JPMorgan, снизился на 1,9% до 115,98 пункта в этом году. В 2008 г. спад составил 5,9%. Индекс, отслеживающий 10 региональных валют, за исключением японской иены, вырос на 2,6% в 2012 г. При этом индекс доллара от Bloomberg вырос на 3,4% в 2013 г., сильнее всего за 5 лет.

Эксперты отмечают, что в следующем году такая динамика может продолжиться, так как восстановление экономики США набирает обороты, тем более что политические перспективы в Индонезии, Таиланде и Индии пока не ясны, так как в следующем году в этих странах должны пройти выборы.

Индонезийская рупия в 2013 г. упала на 21%, индийская рупия упала на 11%, бат обесценился на 6,8%.

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