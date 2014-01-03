Миллиардеры за 2013 год разбогатели на 524 млрд долл.

Совокупные активы 300 самых богатых людей планеты в 2013 г. выросли на $524 млрд, составив $3,7 трлн, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index, пишут "Ведомости".

Больше остальных приумножил свои активы председатель совета директоров компании Microsoft Билл Гейтс. Его капитал увеличился на $15,8 млрд до $78,5 млрд. Акции Microsoft за год подорожали на 40%. Билл Гейтс еще в мае, по данным Bloomberg, отнял у мексиканца Карлоса Слима звание самого богатого человека в мире, в том числе благодаря имеющимся долям в компаниях Canadian National Railway Co. и Ecolab Inc., чьи акции за 2013 г. подорожали на 34% и 45% соответственно.

Слим потерял за 2013 г. $1,4 млрд. Котировки его телекоммуникационного холдинга America Movil SAB за первые три месяца прошлого года рухнули на 12% после того, как власти Мексики приняли законопроект, ограничивающий доминирующее положение этой компании на рынке. В итоге America Movil завершил 2013 г. ростом котировок всего на 2%.

Всего 70 из входящих в список миллиардеров по итогам года понесли финансовые потери. Антирекорд поставил бразильский бизнесмен Эйке Батиста. Его состояние рухнуло на $12 млрд и он завершил год в минусе. В октябре его нефтяная компания OGX подала иск о банкротстве. Еще в марте 2012 г. Батиста занимал восьмое место в рейтинге самых богатых людей мира, Forbes оценивал его состояние в $34 млрд. Тогда он делал заявления, что скоро станет богатейшим человеком планеты, оставив позади себя Карлоса Слима, Билла Гейтса и Уоррена Баффетта.

На втором месте по приросту активов оказался основатель крупнейшей компании мира по управлению казино Las Vegas Sands Шелдон Адельсон. Его состояние увеличилось на $14,4 млрд. Акции его компании за год подорожали на 71%. Выручка Las Vegas Sands за 12 месяцев (на конец сентября 2013 г.) составила $13,2 млрд, 58% из которых приходится на доходы от казино в Макао.

Третье место в рейтинге досталось богатейшему человеку в Испании, основателю торговой империи Inditex Амансио Ортеге, чье состояние оценивается в $66,4 млрд. Бизнесмен за минувший год заработал почти $9 млрд.

Самым успешным в России за 2013 г. стал совладелец розничной торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий. Его состояние оценивается в $13,8 млрд, за прошлый год оно увеличилось на $5,3 млрд. Самым богатым россиянином по-прежнему остается Алишер Усманов, чей капитал, по оценкам агентства, за год возрос на $1,3 млрд, до $20 млрд.

Наиболее прибыльной отраслью по итогам года стали высокие технологии (+28%). Больше всех в этой отрасли заработал основатель и гендиректор крупнейшей в мире соцсети Facebook Марк Цукерберг, его состояние увеличилось на $12,4 млрд, а акции компании за год подорожали вдвое.

По оценкам аналитиков, в следующем году ситуация кардинально не изменится. «Богатые станут еще богаче в 2014 г. Процентные ставки останутся на низком уровне, фондовый рынок продолжит расти, рост экономики составит около 2%», — считает Джон Катсиматидис из Red Apple Group Inc.

2013 г. для мирового фондового рынка стал лучшим за последние пять лет. MSCI World Index вырос за 12 месяцев на 24%, Standard and Poor’s 500 Index прибавил 30% (это наибольший рост с 1997 г.), Stoxx Europe 600 увеличился на 17%.