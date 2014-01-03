Латвия планирует эмиссию на 1 млрд евро

Латвия оценивает возможности заимствования средств на международных рынках суммой до миллиарда евро, эмиссия облигаций ожидается до весны, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный портал delfi.lv.

Весной Латвия должна рефинансировать полученный у Европейской комиссии заем в размере примерно 1 миллиарда евро, а всего в 2014 году необходимо рефинансировать госдолг в размере 1,7 миллиардов евро, сказал руководитель отдела общественных отношений министерства финансов Алексиса Яроцкиса.

"Когда ситуация на международных финансовых рынках будет благоприятной, мы проведем рефинансирование. Понятно, что сделать это необходимо до весны", - сказал он, отметив, что введение евро, за которым должно последовать повышение кредитного рейтинга Латвии, тоже является важным аспектом, чтобы государство могло заимствовать деньги по более низким процентным ставкам.

Латвия 4 февраля 2012 года выпустила пятилетние облигации на миллиард долларов с фиксированной процентной ставкой 5,25% и ставкой доходности 5,375%, а 5 декабря 2012 года - семилетние облигации на 1,25 миллиардов долларов с фиксированной процентной ставкой 2,75% и ставкой доходности 2,889%.