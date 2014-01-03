В ноябре базовая инфляция в Японии впервые за последние пять лет превысила 1%, сообщает радио "Свобода".

Индекс потребительских цен, включающий энергоносители, но не учитывающий свежие продукты питания, повысился на 1,2% к прошлогоднему уровню, сообщил в пятницу секретариат Кабинета министров Японии. Больший его прирост (1,9%) отмечался в последний раз в октябре 2008 года - на фоне кратковременного резкого взлета мировых цен на нефть.

Из последних пятнадцати полных кварталов, то есть с начала 2010 года, японская экономика росла в десяти, а за пять остальных успела дважды побывать в рецессии (сокращение в течение двух и более кварталов подряд): с осени 2010 года до середины 2011-го, а также с апреля по сентябрь 2012 года.

Нынешние темпы ее годового роста почти вдвое превышают средние за последние 10 лет. А ускорение роста цен позволит уйти от дефляции, в которой страна пребывала большую часть прошлого года, а в целом - в течение десяти из последних 23 лет.

Банк Японии, начав в апреле программу масштабного финансового стимулирования японской экономики, третьей в мире после США и Китая, объявил, что намерен продолжать ее в течение примерно двух лет, пока, по его прогнозам, базовая инфляция в стране не достигнет 2% в год.

Рост экономики Японии, с которым, наряду с США, во многом связываются прогнозы на 2014 год в отношении всей мировой экономики, за первые шесть месяцев 2013 года намного опередил экономический рост всех остальных стран G7.

Однако в третьем квартале он вновь резко замедлился (с 3,8% в апреле-июне до 1,1% в год), и осенью власти приняли очередную программу финансового стимулирования. Только в октябре 2013 года совокупный объем таких стимулов со стороны двух из крупнейших центральных банков мира (США и Японии) составил 215 млрд долларов – такого в истории проводимой правительствами стран мира финансовой политики еще не было.

В Японии программа этих стимулов включает, среди прочего, и ослабление национальной валюты, что активизирует экспорт. В течение 2013 года курс иены к доллару США снизился в целом на 21%, достигнув в итоге 5-летнего минимума, а объем японского экспорта, соответственно, в октябре достиг 3-летнего максимума.

Именно снижение курса иены привело к нынешнему ускорению инфляции, а не реальное удорожание товаров и услуг, отмечает старший экономист Mizuno Research Institute в Токио Ясуо Ямамото, мнение которого приводит агентство Reuters.

“Пока вряд ли можно сказать, что это – нормальная инфляция, - соглашается экономист французского банка BNP Paribas в Токио Азуса Като в интервью агентству Bloomberg. – Нынешний рост цен порожден, скорее, ослаблением иены, чем ростом зарплат”.

Тем не менее, по данным правительства, в ноябре уровень трудовых издержек компаний и предприятий не изменился к прошлогоднему показателю, прервав тем самым их более чем 2-летнее и почти непрерывное снижение. И впервые за последние четыре года, подчеркивает Bloomberg, в очередном ежемесячном экономическом обзоре Кабинета министров Японии дефляция даже не упоминается.