Внешний госдолг Беларуси вырос до 12,1 млрд долл.

Внешний госдолг Беларуси за 11 месяцев 2013 года увеличился на 0,8% и составил 12,1 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин республики.

"Внешний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2013 года составил 12,1 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 90,4 миллиона долларов США, или на 0,8% (с учетом курсовых разниц)", - говорится в сообщении.

В 2013 году были привлечены внешние государственные займы на сумму 1,796 миллиарда долларов, в том числе 880 миллионов по кредиту Антикризисного фонда ЕврАзЭС, 408,3 миллиона по государственному экспортному кредиту правительства России на строительство АЭС, 378,8 миллиона по кредитам банков Китая и 128,5 миллиона долларов по кредитам МБРР.

Погашение внешнего госдолга с начала 2013 года составило 1,69 миллиарда долларов: 1,39 миллиарда пошли на выполнение обязательств перед МВФ по кредиту "стэнд-бай", 150 миллионов - по кредитам правительства России, 87,2 миллиона - китайским банкам, 48,8 миллиона - по кредиту Банка экономического и социального развития Венесуэлы и 11,3 миллиона - по другим внешним госзаймам.