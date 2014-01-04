Объем кредитования в еврозоне снизился до самого низкого уровня

Объем кредитования в еврозоне в ноябре снизился до самого низкого уровня, с тех пор как 20 лет назад началась вестись статистика, сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные Европейского центрального банка.

Кредитование частного сектора в еврозоне сократилось на 2,3% в годичном исчислении после спада на 2,2%.

Снижение сигнализирует о том, что финансовые институты осторожно относятся к расширению кредитования домашних хозяйств и бизнеса на фоне экономических показателей.

Еврозона выходила из затяжной рецессии в течение второй половины минувшего года, но восстановление было нестабильным: в III квартале ВВП вырос на 0,4% в годовом выражении.

Последние экономические отчеты показывают, что темпы роста не ускорились в IV квартале. Безработица близка к рекордно высокому уровню.

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Согласно данным ЕЦБ, в месячном выражении объем кредитования снизился на 3 млрд евро (4,1 млрд долл.) против повышения на 3 млрд евро в октябре.

Кредитование компаний снизилось на 13 млрд евро вслед за падением на 15 млрд месяцем ранее, то есть снизилось на 3,9% в годичном выражении.