Бернанке оценивает оптимистично перспективы экономики США

Глава ФРС Бен Бернанке в своем выступлении в пятницу заявил, что без процентных ставок, близких к нулю, нового способа коммуникации с рынками и программы по выкупу облигаций экономика США впадет в стагнацию или в рецессию, сообщают Вести Экономика.

"Скептики отмечают, что темпы восстановления экономики крайне слабые, реальный рост ВВП за последние 5 лет немного выше 2%, а инфляция не превышает свой целевой уровень, - заявил Бернанке, выступая в Американской экономической ассоциации. - Однако, как я говорил, процесс восстановления столкнулся с препятствиями, и я предполагаю, что без существенной поддержки денежно-кредитной политики рост экономики был бы значительно слабее либо его бы вообще не было. Многие исследования подтверждают вывод о том, что сочетание обнародования дальнейшей политики (forward guidance) и масштабной программы покупки активов положительно влияло на восстановление экономики".

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По словам Бернанке, финансовое восстановление, сбалансированность на рынке жилья, сокращение бюджетных ограничений и, конечно же, мягкая денежно-кредитная политика являются предзнаменованием экономического роста в США в ближайшие кварталы.

Он также отметил, что сокращение программы количественного смягчения не говорит о "меньшей приверженности проводить мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока это необходимо".