Беларусь получила от России 450 млн долл.

Беларусь получила 450 миллионов долларов из 2 миллиардов российского кредита, сообщил РИА Новости в субботу представитель Нацбанка республики.

"Поступила первая часть российского кредита в 450 миллионов долларов", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, Владимир Путин 25 декабря заявил, что Россия в 2014 году предоставит Беларуси кредит в размере 2 млрд долл.

«Хочу вас проинформировать также о том, что в ходе сегодняшней встречи Правительство Российской Федерации приняло решение оказать содействие нашим коллегам в связи с тем, что происходит на мировых рынках, и предоставить Республике Беларусь дополнительные заёмные средства в 2014 году в объёме до 2 млрд долл.», - сказал Путин.

При этом он сообщил, что объем российских капиталовложений в экономику Беларуси превысил 5,5 млрд долл.

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