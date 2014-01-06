Золото восстанавливает свои позиции

Золото продолжает восстанавливать позиции. Только за первые дни этого года цена взлетела сразу на 5% и достигла $1240 за унцию.

Однозначно сказать, что явилось драйвером такого движения, достаточно сложно, но аналитиков с Уолл-стрит переполняет оптимизм. 15 опрошенных агентством Bloomberg экспертов ожидают продолжения восходящей тенденции, и только двое придерживаются противоположной точки зрения, сообщают Вести Экономика.

Однако диспозиция на рынке отражает совсем иную картину. Ставки хедж-фондов и других крупных спекулянтов на снижение золота в конце декабря достигли практически рекордных отметок. Сам металл показал сильнейшее за 30 лет и первое за 13 лет снижение по итогам года.

Эксперты считают, что теперь рост рынка может быть спровоцирован масштабным закрытием этих коротких позиций и не последнюю роль здесь сыграет физический спрос на металл, который, кстати, остается достаточно стабильным. Аналогичную ситуацию уже можно было наблюдать летом этого года.

В июне золото подешевело до минимума почти за два года, и инвесторы из Китая и Индии поспешили воспользоваться ценовой привлекательностью и принялись наращивать покупки физического золота. Итогом их действий стал стремительный рост цен на металл на 20%, сопровождающийся паническим закрытием коротких позиций спекулянтами.