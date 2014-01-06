Профицит платежного баланса Украины за 11 месяцев снизился до 0,4 млрд долл.

Положительное сальдо сводного платежного баланса Украины за январь-ноябрь 2013 года снизилось до 0,4 млрд долл. с 1,1, млрд долл. в январе-октябре прошлого года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По предварительным оценкам Нацбанка, в ноябре 2013 года сводный платежный баланс, шестой месяц подряд, был сведен с дефицитом, который составил 0,6 млрд долл. или на 0,1 млрд долл. больше также дефицита в ноябре 2012 года. В то же время, с начала 2013 года сальдо сводного платежного баланса оставалось положительным и составило 0,4 млрд долл., против дефицита в 3,3 млрд долл. за аналогичный период 2012 года.

Дефицит текущего счета платежного баланса за 11 месяцев 2013 года составил 14,2 млрд долл., что на 2 млрд долл. превышает показатель за аналогичный период 2012 года. В то же время, в ноябре прошлого года дефицит текущего счета в размере 1,1 млрд долл. стал наименьшим показателем за последние пять месяцев из-за более низких объемов импорта газа. Импорт товаров в ноябре п.г. сократился на 3,5% в годовом выражении - до 7,1 млрд долл., за счет сокращения энергетического импорта на 13,5% и продукции машиностроения - на 5,6%.Экспорт товаров в ноябре также сократился - на 6,5% в годовом выражении, до 5,7 млрд долл., за счет снижения экспорта продукции АПК на 2,5%, продукции машиностроения - на 26,1% и химической продукции - на 28,1%.

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Профицит капитального и финансового счета платежного баланса в ноябре 2013 г. составил 0,45 млрд долл., что на 0,1 млрд долл. превышает показатель ноября 2012 года за счет покупки нерезидентами облигаций правительства. Сальдо по кредитам и облигациям в ноябре достигло 724 млн долл. за счет чистой покупки нерезидентами облигаций внутреннего госзайма на 897 млн долл. В то же время, объемы новых привлечений по кредитам и облигациям частного сектора ниже уровня текущих выплат на 123 млн долл. В ноябре 2013 года было проведено плановое погашение кредита МВФ на 932 млн долл., в результате чего на 1 декабря 2013 г. международные резервы сократились до 18,8 млрд долл. или до уровня финансирования импорта в течение 2,2 месяца.

За январь-ноябрь п.г. чистый приток прямых инвестиций в Украину составил 2,7 млрд долл., в т.ч. в ноябре - 253 млн долл. В отличие от двух предыдущих месяцев, объем поступлений по кредитам реального сектора превысил выплаты по таким кредитам на 143 млн долл., а также выросли поступления в форме акционерного капитала. В частности, на докапитализацию в банковскую систему было направлено 50 млн долл. Объемы прямых иностранных инвестиций за границу в ноябре 2013 г. достигли 195 млн долл., что является самым высоким показателем в прошлом году.

Отток наличной валюты за пределы банков за одиннадцать месяцев 2013 года сократился в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 2,5 млрд долл. Прирост наличной валюты вне банков в ноябре п.г. составил 841 млн долл., что в 1,4 раза ниже, чем в ноябре 2012 года.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины в январе-октябре 2013 года составил 1,1 млрд долл., в то время как за аналогичный период 2012 года платежный баланс был сведен с дефицитом 2,8 млрд долл. В то же время, в октябре п.г. сводный платежный баланс, пятый месяц подряд, был сведен с дефицитом, который за месяц составил 0,5 млрд долл., что в 4 раза меньше дефицита в 2 млрд долл. в октябре 2012 года.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом - до 4,174 млрд долл.