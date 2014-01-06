Япония собирается печатать деньги другим странам

Япония в ближайшие годы рассчитывает на высокий спрос на свои технологии печати денежных знаков у ряда зарубежных стран, в частности на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на центральный японский телеканал NHK.

По данным канала, министерство финансов страны уже ведет переговоры о печати купюр с властями Индонезии и Омана. В случае успеха эти сделки станут первыми на счету японского правительства за более чем 50 лет. При этом в минувшем году Токио также заключил первый за долгое время контракт на чеканку иностранных монет - для правительства Бангладеш.

Существующие в Японии технологии печати денежных купюр являются одними из наиболее совершенных в мире. Согласно официальной статистике, шанс встретить фальшивую банкноту в обороте здесь составляет не более чем один на миллион.

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Однако в последние годы объем печати бумажных денег в Японии неизменно сокращался, что вызывает у специалистов обеспокоенность за будущее отрасли. Так, в минувшем году в стране было напечатано только 3,15 млрд собственных банкнот, что почти на 900 млн меньше, чем максимальный показатель в истории.

В Токио рассчитывают, что работа на экспорт в этой области должна поддержать высокие стандарты печати. Кроме того, японское правительство в настоящее время проводит активную политику, направленную на расширение денежной базы в стране, что также должно увеличить потребность в деньгах в обороте.