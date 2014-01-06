Инфляция в Украине ускорилась до 0,5%

Инфляция в Украине в декабре 2013 года ускорилась до 0,5% по сравнению с инфляцией в ноябре 2013 года в 0,2%, в целом за 2013 год зафиксирован рост потребительских цен на 0,5%, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По информации Госстата, инфляция в годовом выражении в декабре 2013 года зафиксирована третий месяц подряд, в то время как ранее, с мая 2013 года, фиксировалось нулевое или отрицательное значение индекса потребительских цен.

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Как сообщил Госстат, в декабре против ноября 2013 года больше всего выросли цены на овощи - на 11,2%, сахар - на 8,4%, молоко - 2,8%, масло - 1,8%, сыры - 1,4%, алкогольные напитки и табачные изделия - на 1,2%, горячую воду и отопление - на 0,5%.

При этом за указанный период снизились цены на яйца - на 4%, подсолнечное масло - на 1,6%, фрукты - на 1,4%, рыбу и продукты из рыбы - на 0,5%, мясо и мясопродукты - на 0,4%, транспорт - на 0,4%.

По остальным позициям в декабре против ноября 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,3 п.п.

В целом за 12 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года зафиксирована дефляция на 0,3%, при этом отрицательный рост цен в измерении год к году зафиксирован впервые за последние 12 лет, с 2002 года.

За указанный период зафиксирован рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия — на 8,4%, образование — на 3,4%, здравоохранение - на 2,3%, транспорт — на 2%, разные товары и услуги — на 2%, рестораны и гостиницы — на 1,9%, связь — на 1,2%, жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива — на 0,3%.

Снижение цен за 12 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года зафиксировано на одежду и обувь — на 3%, продукты питания и безалкогольные напитки — на 2,2%, предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья — на 0,3%, отдых и культуру — на 0,3%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем замедлилась до 0,2%, в годовом выражении (против ноября 2012 года) также была зафиксирована инфляция 0,2%, с начала 2013 года (ноябрь 2013 года к декабрю 2012 года) зафиксирована инфляция 0%.

По итогам 2012 года дефляция составила 0,2%, при этом снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных показателей годовой инфляции на 4,8%. Законопроект о госбюджете Украины на 2014 год предполагает инфляцию на уровне 4,3%.