Китай ужесточает борьбу с теневым кредитованием

Китай вводит новые правила по ужесточению борьбы с теневым кредитованием.

Этот вид кредитования привел к росту задолженности до максимальных отметок с 2008 года, сообщают Вести Экономика.

Действия властей символизируют отчаянную попытку взять под контроль растущие финансовые риски.

Китайский регулятор считает, что теневой банкинг является прибыльным бизнесом, однако несет необратимые последствия для финансового развития страны.

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Новые правила содержат предписания для банков, ограничивающие их действия с трастовыми фондами, брокерскими компаниями и другими участниками сектора, которые использовались банками для проведения внебалансовых сделок.

Ограничения также коснутся компаний, предоставляющих финансовые услуги в интернете, и компаний, занимающихся микрокредитованием.