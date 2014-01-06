Испания отказалась от финансовой помощи Европейского стабфонда

Испания отказалась от дальнейшей финансовой помощи Европейского стабилизационного фонда European Stability Mechanism (ESM) для рекапитализации банковского сектора страны, сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, программа финансовой помощи ESM для Испании успешно завершена, и Испания больше не нуждается в последующем финансировании от фонда. В рамках программы стабилизации банковской системы Еврогруппа одобрила пакет финансовой помощи для Испании до 100 млрд евро в июле 2012 года, и фонд выделил испанскому правительству 41,3 млрд евро кредитов на средний срок 12,5 лет. Действующие кредиты обслуживаются своевременно, и фонд продолжит сотрудничать с испанским правительством для обеспечения их полного погашения.

"Программа финансовой помощи ESM доказала важную роль в рекапитализации и реструктуризации проблемных банков Испании, которые сегодня стабильны. Несмотря на некоторые сложности, я уверен, что и впредь поддержка ESM в сочетании со структурными реформами позволит испанской экономике достигнуть стабильности и устойчивого роста", — приводятся в сообщении слова главы фонда Клауса Реглинга. Он отметил, что финансовая помощь в Испании стала первой программой ESM по рекапитализации банков за счет кредита правительству.

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Справка УНИАН. Европейский стабилизационный фонд European Stability Mechanism (ESM) - постоянно действующий фонд финансовой стабилизации стран еврозоны, заменяющий Европейский фонд финансовой стабильности, располагающий гарантированными странами еврозоны 440 млрд евро, и Европейский механизм финансовой стабилизации, располагающий представленными Европейской комиссией 60 млрд евро. Решение о создании фонда принято на заседании Европейского совета в декабре 2010 года, межправительственное соглашение о создании фонда подписано странами еврозоны 2 февраля 2012 года, фонд начал работу с 8 октября 2012 года.