Греция сократила до 50 млн евро расходы на председательство в ЕС

Власти Греции, переживающей острый финансово-экономический кризис, урезали до 50 млн евро расходы на председательство в Евросоюзе, которое перешло к этой стране с 1 января 2014 года.

Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе Постоянного представительства Греции при ЕС.

Полугодичное ротационное председательство в ЕС обходится странам-членам сообщества в среднем в 100 млн евро. Литва, передавшая Греции бразды правления в ЕС, уложилась в 40 млн евро.

Объем утвержденных расходов на стратегическое руководство Евросоюзом и связанные с этим плановые мероприятия является рекордно низким для Греции.

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Для Греции 2014 год станет первым годом экономического оживления после шести лет рецессии. В декабре прошлого года Еврогруппа одобрила выделение Афинам очередного транша финансовой помощи в размере 1 млрд евро, а в 2014 году истекает срок действия второй международной антикризисной программы для Греции.

Согласно прогнозам экспертов, этой стране потребуется третья антикризисная программа, поскольку рассчитывать на ее самостоятельный выход на финансовые рынки в 2014 году не приходится. По различным оценкам, объем третьей программы может составить от 20 до 50 млрд евро, которые Греции предоставят Европейский стабилизационный фонд и Международный валютный фонд (МВФ).