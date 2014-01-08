Сенат утвердил Джанет Йеллен главой Федеральной резервной системы США
Сенат США утвердил Джанет Йеллен главой американской Федеральной резервной системы, передает Reuters.
Джанет Йеллен 67 лет, ранее она занимала пост заместителя главы ФРС Бена Бернанке, который должен уйти в отставку 31 января.
За 100-летнюю историю центрального банка США Йеллен будет первой женщиной-главой ФРС.
Как сообщал УНИАН, ранее зампред Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявляла, что считает крайне важным обеспечение сильного и устойчивого роста американской экономики.
Йеллен дала понять, что центробанк продолжит ультрамягкую политику до тех пор, пока не будет уверен в устойчивости восстановления экономики, обеспечивающей создание рабочих мест.
По итогам последнего в ушедшем 2013 году заседания ФРС приняла решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, Федрезерв сообщил о намерении сократить с января объем выкупа гособлигаций и ипотечных бумаг до 75 миллиардов долларов с 85 миллиардов долларов ежемесячно в настоящее время.
После этого заявления регулятора курс доллара подскочил к иене до максимального уровня с октября 2008 года (104,36 иены за доллар).