Темпы роста цен в еврозоне замедлились

Потребительские цены в еврозоне увеличились в декабре 2013 г. на 0,8% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция в странах евро замедлилась по сравнению с 0,9% в ноябре.

Результат совпал с ожиданием аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg. Уровень инфляции в 0,8% - это значительно ниже целевого значения Центрального банка, которое находится на уровне чуть менее 2%. В связи с этим повышаются шансы на дополнительное смягчение денежно-кредитной политики.

Напомним, ЕЦБ снизил ключевую процентную ставку до рекордно низкого уровня на фоне продолжающегося замедления темпов инфляции в еврозоне.

По итогам заседания Совета управляющих ЕЦБ было принято решение снизить ключевую процентную ставку до 0,25% с 0,5%.

"Учитывая, что уровень инфляции значительно ниже целевого значения, действительно, существует риск дефляции в 2014 году, - говорит экономист ABN Amro Ник Коунис. - Тем не менее "болезненная дефляция" маловероятна на фоне ожидаемого роста".

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