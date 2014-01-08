Торговый дефицит в США достиг самого низкого показателя за 4 года

Торговый дефицит в США достиг самого низкого показателя за четыре года. Об этом сообщило американское министерство торговли, пишет ИТАР-ТАСС.

Согласно этим сведениям, в ноябре прошлого года дефицит понизился по сравнению с предыдущим месяцем почти на 13% и составил 34,3 млрд долларов. Это самый низкий ежемесячный показатель с октября 2009 года.

Как отмечают эксперты, этому способствовало улучшение ситуации в сфере добычи энергоресурсов, а также увеличение объемов продаж в сфере самолетостроения и автомобильной промышленности.

Экспорт в ноябре увеличился почти на 1% и достиг примерно 195 млрд долларов. При этом импорт, наоборот, сократился, на 1,4% - до 229,1 млрд долларов.