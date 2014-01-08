JP Morgan Chase выплатит жертвам Мейдоффа 1,7 млрд долл.

Американский банк JP Morgan Chase согласился выплатить 1,7 млрд долларов правительству США для урегулирования обвинений по делу создателя финансовой пирамиды Madoff Securities Бернарда Мейдоффа, сообщает "Прайм" со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Это самый большой штраф, когда-либо налагавшийся на банк", - говорится в заявлении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, где рассматривалось дело банковского гиганта.

Власти США проводили расследование в отношении банка по подозрению в том, что он не сообщил регулирующим органам о сомнительных финансовых операциях Мейдоффа. Банк признал свою ответственность за ненадлежащий контроль за счетами Мейдоффа и умолчание о подозрительной деятельности финансиста.

В течение двух лет после заключения соглашения банк должен будет помогать властям в расследовании аферы Мейдоффа. В обмен с JP Morgan снимаются все обвинения, никто из сотрудников банка не понесет индивидуальной ответственности.

Средства, выплаченные банком правительству, в дальнейшем будут направлены в качестве компенсаций пострадавшим от мошенничества.

Жертвами афериста стали около 3 млн человек по всему миру, в общей сложности они потеряли 64,8 млрд долларов. Сам Мейдофф признался, что на протяжении порядка 20 лет обманывал регуляторов и инвесторов. Финансист был арестован в декабре 2008 года. В настоящее время он отбывает 150-летнее заключение в федеральной тюрьме в Северной Каролине.

JP Morgan Chase вел дела с Мейдоффом с 1986 по 2008 годы. По информации BBC News, JP Morgan был основным банком, с которым сотрудничал инвестфонд Madoff Securities.

Это не первый случай, когда JP Morgan вынужден урегулировать претензии со стороны властей США. Общая сумма штрафов, наложенных на банк, превышает 13 миллиардов долларов. В частности, JP Morgan обвиняли в ненадлежащей торговле ипотечными ценными бумагами и недостаточном контроле за действиями собственных трейдеров.