МВФ заявил о намерении в ближайшее время повысить прогноз роста мировой экономики

Международный валютный фонд намерен повысить прогноз роста мировой экономики в 2014 году. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард 7 января.

«Мы пересмотрим в сторону повышения прогноз глобального экономического подъема примерно в ближайшие три недели», - цитирует Лагард агентство Bloomberg.

К этому решению Фонд подтолкнуло более оптимистическое настроение в отношении перспектив американской экономики в 2014 году.

В своем выступлении Лагард отметила, что экономический подъем в развитых странах повышает угрозу возникновения турбулентности на развитых рынках, что может оказать влияние на emerging markets.

«На фоне нормализации финансовых условий в развитых странах, риск повышения волатильности на финрынках может создать новые угрозы для emerging markets», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2014 году до 3,6% с 3,8%.

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