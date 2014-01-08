Эксперт-прогноз ситуации на валютном рынке Украины в январе

Евро

Основное влияние на евро в начале января окажет решение ЕЦБ по процентной ставке, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, если регулятор 9 января сделает намеки на вероятность смягчения монетарной политики, то евро окажется под давлением. Однако, с другой стороны, в январе могут возобновиться разговоры о верхней планке государственного долга США, что может оказать поддержку евровалюте. По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, диапазон колебания валюты на международном рынке в декабре может составить 1,3300 - 1,3700. В Украине в этом случае, при стабильном курсе доллара, средний курс продажи наличного евро может находиться в рамках 11,19 – 11,69 грн.

Стоимость евро на международном рынке в декабре повысилась на 1,51% до 1,3788. Причиной удорожания валюты стало понижение ЕЦБ прогноза по инфляции, а также решение ФРС США умеренно сократить программу QE3. Курс продажи безналичного евро в Украине за прошедший месяц вырос на 2,84% - до 11,527 грн., наличного – на 1,73%, до 11,489 грн.

Доллар

Основную поддержку гривне против американского доллара в январе окажет полученный 24 декабря транш российского кредита в размере 3 млрд долларов путем выкупа РФ облигаций внешнего государственного займа. Кроме того, положительно на гривне скажется низкий спрос на валюту со стороны населения, а также вероятные переводы населением сбережений из иностранной валюты в гривню с целью размещения средств на депозитах. Курс продажи наличного доллара в январе, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, может находиться в диапазоне 8,2 – 8,35 грн.

Курс продажи безналичного доллара в Украине за декабрь повысился на 1,07% - до уровня 8,32 грн., наличного – на 0,62% до 8,293 грн.

Российский рубль

Курс российской валюты в январе может быть стабильным. Факторами влияния для рубля против доллара США будут и монетарная политика ЕЦБ, и макроэкономическая статистика из США и еврозоны. Однако в целом, значительного изменения курса продажи рубля в январе не произойдет ввиду отсутствия фундаментальных предпосылок. Курс продажи наличного рубля в этот период может находиться в диапазоне 0,245 – 0,26 грн.

Курс продажи безналичного рубля в Украине в декабре вырос на 2,66% - до 0,255 грн., средний курс продажи наличного – на 1,19%, до 0,254 грн.