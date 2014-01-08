Резервные активы Беларуси выросли до 6,651 млрд долл.

Международные резервные активы Беларуси, рассчитанные по методологии специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда (МВФ), по предварительным данным, выросли в декабре 2013 года на 2,97% до 6,651 миллиарда долларов, золотовалютные резервы (ЗВР, международные резервные активы в национальном определении) - на 2,75% и составили 7,237 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении управления информации и общественных связей Национального банка Беларуси (НББ), пишет "Прайм".

"Увеличению золотовалютных резервов способствовало размещение валютных облигаций министерства финансов Республики Беларусь на внутреннем рынке страны, перевод нерезервных активов в резервные, а также поступление первой части кредита Российской Федерации", - поясняется в сообщении.

При этом в декабре 2013 года НББ и правительство исполнили в полном объеме внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте, в том числе произвели выплаты по кредиту "стэнд-бай" Международного валютного фонда.

По итогам 2012 года резервные активы Белоруссии по стандартам МВФ увеличились на 2,26% или на 179 миллионов долларов до 8,095 миллиарда долларов. В 2011 году они увеличились в абсолютном выражении на 2,885 миллиарда долларов или на 57,4% по сравнению с 2010 годом до 7,916 миллиарда долларов.

В 2012 году ЗВР Белоруссии снизились на 6,65% или на 624 миллиона долларов до 8,763 миллиарда долларов. В 2011 году золотовалютные резервы увеличились на 52,5% по сравнению с 2010 годом до 9,387 миллиарда долларов.