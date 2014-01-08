Базовая инфляция в Украине четвертый месяц подряд составляет 0,1%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в декабре 2013 года по сравнению с ноябрем 2013 года четвертый месяц подряд сохраняется на уровне 0,1% (БИПЦ – 100,1%), сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в декабре 2013 года против декабря 2012 года впервые за текущий год зафиксирована инфляция 0,1% (БИПЦ – 100,1%) после нулевого или отрицательного показателя инфляции в предыдущие месяцы. За январь-декабрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года инфляция сохраняется на уровне 0,2% (БИПЦ - 100,2%).

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2013 года ускорилась до 0,5% по сравнению с инфляцией в ноябре 2013 года в 0,2%, в годовом выражении зафиксирован рост потребительских цен на 0,5% (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года). В целом за 12 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года зафиксирована дефляция на 0,3%, при этом отрицательный рост цен в измерении год к году зафиксирован впервые за последние 12 лет, с 2002 года.

По итогам 2012 года дефляция составила 0,2%, при этом снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.