Миндоходов отменило выдачу свидетельств плательщикам единого налога

Министерство доходов и сборов Украины с 1 января 2014 года отменило выдачу налогоплательщикам, работающим по упрощенной системе налогообложения, свидетельств плательщика единого налога, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

При этом, по данным министерства, налогоплательщик может по желанию бесплатно получить выписку из реестра плательщиков единого налога, которая будет действовать до внесения изменений в реестр.

«Такие нововведения упрощают административные барьеры регистрации субъектов хозяйствования в качестве плательщиков единого налога, поскольку лишают необходимости дважды обращаться в государственные органы - к госрегистратору и в органы доходов и сборов», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Миндоходов, отмена процедуры выдачи свидетельства плательщика единого налога позволяет уменьшить объем документооборота между плательщиком и ведомствами, так как свидетельство выдается обязательно, а выписка из реестра плательщиков единого налога - по желанию плательщика.

В министерстве также сообщили, что бланк свидетельства является документом строгого учета, а значит, его отмена позволяет экономить бюджетные средства. В частности, по данным ведомства, в течение 2013 года было заказано 1150 тыс. бланков свидетельств плательщиков единого налога и израсходовано более 1 млн грн бюджетных средств.

Отмена выдачи свидетельств плательщикам единого налога предусмотрена Законом Украины от 24 октября 2013 года №657 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета и регистрации плательщиков и усовершенствования некоторых положений».

Как сообщал УНИАН, в октябре Миндоходов заявило, что намерено отказаться от свидетельств плательщика НДС и заменить их выпиской из соответствующего реестра. Сразу после регистрации данные о плательщике планировалось публиковать на официальном веб-портале Миндоходов. В прошлом году глава Миндоходов Александр Клименко не единожды заявлял о необходимости сокращения разрешительных процедур в организации бизнеса и превалировании сервисной функции министерства над фискальной функцией.