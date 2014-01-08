Валютные резервы Литвы уменьшились на 2%

Международные валютные резервы Литвы в декабре 2013 года уменьшились на 417,5 млн литов (121,0 млн евро), или на 2%, до 20,3 млрд литов (5,9 млрд евро). Об этом сообщил сегодня Банк Литвы (центробанк страны), передает ИТАР-ТАСС.

По его данным, уменьшение валютных резервов обусловлено, в частности, снижением денежных вкладов в Нацбанке центральных властей на 1,5 млрд литов (0,4 млрд евро).

Смягчающими факторами в%ессе уменьшения валютных резервов стали рост денежных вкладов в Нацбанке других финансовых структур на 1,5 млрд литов (0,4 млрд евро), увеличение оборота наличных денег на 96,5 млн литов (28,0 млн евро) и рост внешних обязательств Банка Литвы на 14,2 млн литов (4,1 млн евро).