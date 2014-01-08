Остаток средств на едином счете Госказначейства вырос до 1,7 млрд грн

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в декабре 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем, ноябрем 2013 года, вырос на 542 млн грн, или на 45,22%, - до 1,739 млрд грн, сообщается на сайте Госказначейства.

Согласно сообщению, по итогам декабря 2013 года в годовом выражении, по сравнению с декабрем 2012 года, остаток средств на едином счете Госказначейства вырос в 3,8 раза, или на 1,281 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Госказначейства в ноябре 2013 года вырос в 3 раза - до 1,2 млрд грн, по сравнению с октябрем 2013 г., в годовом выражении, по сравнению с ноябрем 2012 года, остаток средств на едином счете Госказначейства снизился в 7,4 раза, или на 7,636 млрд грн, с начала года остаток вырос в 8,9 раза.

По информации Госказначейства, объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется. Рост происходит во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, снижение - во время пиковых нагрузок по расходам.