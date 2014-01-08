На закрытии межбанка гривня выросла к доллару

В среду, 8 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару выросли до 8,2300/8,2350 грн/долл с 8,2300/8,2370 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов выросли до 11,1835/11,1940 грн/евро с 11,1955/11,2095 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3580/1,3635.

По отношению к российскому рублю котировки гривни выросли до 0,2479/0,2484 грн/рубль с 0,2485/0,2490 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль на ТОМ’е понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,1280 (-00845).

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 3 января, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2200/8,2250 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,2115/11,2290 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2486/0,2491 грн/рубль.