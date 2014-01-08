Греция в этом году выйдет из экономической рецессии - Баррозу

Брюссель. Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что председательство Греции в Европейском Союзе в первой половине этого года будет успешным, а страна в 2014 году выйдет из экономической рецессии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Баррозу заявил на официальной церемонии по случаю начала греческого президентства в ЕС, которая проходит в Афинах.

"Греческое президентство, конечно, красиво подготовлено и я вижу настоящую преданность со стороны греческих властей сделать это председательство успешным для Греции и для Европы. Не забываем, что еще некоторое время назад люди спекулировали на теме греческого выхода из еврозоны, на теме развала евро и развала ЕС", - сказал председатель Еврокомиссии.

"Но уже сам факт того, что мы здесь, в Афинах, сегодня отмечаем начало греческого председательства, как страны - полноценного члена ЕС и полноценного члена еврозоны - это четкий знак того, что эти предсказания были ошибочными. Мы на правильном пути и в этом году Греция выйдет из рецессии", - добавил Баррозу.

Греция уже в пятый раз председательствует в Евросоюзе. Ее приоритетами во время шестимесячного председательства будут экономический рост, создание новых рабочих мест, дальнейшая интеграция ЕС и стран еврозоны, миграция и пограничный контроль, а также морская политика ЕС.

Ранее главный греческий дипломат заявил УНИАН, что хотя Греция официально не декларирует среди приоритетов своего президентства "Восточное партнерство" и Украину, однако в случае если Киев решит подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, Афины посодействуют тому, чтобы Соглашение было подписано ускоренными темпами.