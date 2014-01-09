Греция преодолела кризис, уверен премьер Самарас

Греция принесла огромные жертвы, но оставила кризис позади, заявил премьер-министр Антонис Самарас после встречи с главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу перед церемонией официальной передачи Греции председательства в Совете ЕС, пишет РИА Новости.

Самарас отметил, что греческое председательство будет стремиться к экономическому росту и росту занятости, усиления еврозоны, решения проблем миграции, а также внутренней и внешней безопасности.

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Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что правительство Греции работает стабильно и останется стабильным до 2016 года, когда в стране пройдут очередные парламентские выборы. Греция начинает в этом году реализацию структурных реформ. Началось сокращение безработицы, привлечение инвестиций, отметил премьер.

В свою очередь глава Еврокомиссии заявил, что председательство в ЕС переходит к "опытному пилоту" - Греция в пятый раз возглавляет Совет ЕС. Баррозу напомнил, что совсем недавно обсуждались сценарии выхода Греции из евро, однако, по его словам, то, что Греция остается полноправным членом ЕС и еврозоны, показывает, что эти прогнозы были неправильными. "Я бы сказал, что 2013 год стал поворотным для европейской экономики, стал годом перемен в восприятии европейской экономики. Кризис евро уже позади", - заявил он.

"Мы в ЕС и Еврокомиссии всегда были на стороне Греции. Этот год будет лучше для Европы. Мы выходим из рецессии и надеемся, что Греция выйдет из рецессии в этом году, достигнет первичного профицита бюджета и привлечет интерес международных инвесторов. Мы можем сказать грекам, что ваши жертвы и усилия открывают лучшее будущее", - сказал Баррозу.

Самарас и Баррозу выразили надежду, что на выборах в европарламент люди проголосуют за стабильность, вопреки евроскептикам. Греческий премьер отметил, что гражданам предстоит выбрать, хотят ли они, чтобы была Европа или они хотят, чтобы Европы не было. По его словам, он понимает тех, кто голосует за такие партии, как "Золотая заря", чтобы выразить свою реакцию на трудные времена.

"Но я надеюсь, что избиратели будут думать о своих детях и семьях, и что решением проблем является большая Европа", - заключил он.

Баррозу со своей стороны выразил уверенность, что на избирательных участках будет больше сторонников "Большой Европы". Он признал, что политическая нестабильность может повлиять на ситуацию в европейских странах, и ответственные политические силы должны понимать это.

Вечером в концертном зале дворца музыки ("Мегаро Мусикис") пройдет торжественная церемония открытия председательства Греции в ЕС. В связи с этим в Афинах усилены меры безопасности, ограничено движение в центре города, запрещены демонстрации.