Инфляция в Китае снизилась до 2,5% в годовом выражении

Цены на потребительские товары в Китае в декабре 2013 года выросли на 2,5% в годовом исчислении, что на 0,5 процентных пункта ниже показателя инфляции в ноябре, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического управления КНР.

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Рост цен на непродовольственные товары составил 1,7%, услуги подорожали на 3,3%, пишет РИА Новости.

Более всего повысились цены на продукты питания - 4,1% по сравнению с декабрем 2012 года.

Индекс потребительских цен в декабре одинаково вырос и в городах, и в сельской местности - на 2,5%.

По сравнению с ноябрем цены в декабре выросли на 0,3%.

В целом в 2013 году рост потребительских цен составил 2,6% по сравнению с 2012 годом.